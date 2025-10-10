ÚLTIMA HORA: Alejandro Zendejas es BAJA del América

El América recibió una mala noticia durante la actual Fecha FIFA, al confirmarse la lesión de uno de sus atacantes mas productivos, Alejandro Zendejas. Así lo dio a conocer el club por medio de un comunicado en sus redes sociales.

“El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos. Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación”, se lee.

Alerta previo al Cruz Azul vs América

El jugador mexicoamericano, convocado con la Selección de los Estados Unidos, se mantendrá con el combinado nacional de las barras y las estrellas para llevar a cabo la primera parte de su proceso de recuperación; por ahora, no hay más detalles sobre su regreso a las canchas; sin embargo, las alarmas se han encendido con miras al partido de la Jornada 13, entre las Águilas y el Cruz Azul, a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario.

Reportes extraoficiales y el carácter de la lesión (sobrecarga) sugieren que se trata de un problema menor que requerirá principalmente reposo y manejo de cargas, por lo que no se estima que su ausencia se dé en un plazo largo.

No obstante, esta lesión lo convierte en una sensible baja para los compromisos internacionales de la selección estadounidense, frente a sus similares de Ecuador y Australia, por el parón liguero de octubre. Afecta también a su causa personal; el jugador busca ganarse un lugar —para la Copa del Mundo del 2026— en el combinado que dirige el argentino Mauricio Pochettino.

Zendejas se suma, además, a la ya extensa lista de futbolistas lesionados que actualmente aquejan al plantel dirigido por André Jardine. Una vez que reporte de regreso en Coapa, el volante ofensivo, será sometido a nuevos estudios, para determinar qué tan pronto se puede dar su reaparición.

