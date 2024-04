VIDEO: El VIBRANTE discurso de Henry Martín previo a la goleada contra Toluca

El Estadio Azteca, el pasado sábado 13 de abril, fue la sede para el partido entre el primer y segundo, luego de 14 jornadas, en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: América vs Toluca. El conjunto dirigido por Andre Jardine se llevó el triunfo por 5-1 y, tras el partido, se reveló el discurso de Henry Martín, capitán de Las Águilas, a sus compañeros previo al duelo.

El #21 del Club América destacó, entre otras cosas, la fase de la temporada que atraviesan: ya que tan solo restan un par de partidos en la fase regular de la Liga BBVA MX y son uno de los equipos en semifinales en la CONCACAF Champions Cup. Al finalizar sus palabras, el vestidor del conjunto azulcrema se llenó de aplausos.

VIDEO: El emotivo discurso de Henry Martín previo al América vs Toluca

“Comienzan los partidos que nos gustan, los decisivos, los partidos por los que hemos trabajado día con día, por los que nos esforzamos, estos partidos no son para cualquiera, pero aquí todos estamos listos. Nadie puede solo, por eso nosotros, juntos aquí, hemos formado una familia, no podemos dejar eso a un lado. Hemos conseguido dejar el ego a un lado para priorizar el equipo, poner por delante al equipo”, fueron las palabras de Henry Martín previo el América vs Toluca.

