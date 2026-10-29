América vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 28 de octubre, partido aplazado de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Partido vital en las aspiraciones del cuadro fronterizo en busca de liguilla, mientras que, las Águilas con un triunfo se despegan de Cruz Azul y las Chivas en la tabla general.
Compromiso vital en el Estadio Banorte cuando los Xolos de Tijuana visiten a las Águilas del América en partido pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. De momento, el equipo fronterizo es octavo lugar de la clasificación general con 20 unidades y un triunfo hoy lo catapultaría hasta la sexta posición. Por otro lado, el ave es líder con 27 puntos y sabe que no puede dejar escapar unidades si no quiere que Cruz Azul y las Chivas lo rebase.
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