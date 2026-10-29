América vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 28 de octubre, partido aplazado de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Compromiso vital en el Estadio Banorte cuando los Xolos de Tijuana visiten a las Águilas del América en partido pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. De momento, el equipo fronterizo es octavo lugar de la clasificación general con 20 unidades y un triunfo hoy lo catapultaría hasta la sexta posición. Por otro lado, el ave es líder con 27 puntos y sabe que no puede dejar escapar unidades si no quiere que Cruz Azul y las Chivas lo rebase.

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