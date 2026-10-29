OFICIAL: La NFL cambia sus horarios y así impactará a todos sus aficionados en México

Buena noticia para los aficionados no tan madrugadores de la National Football League en México, a partir del primero de noviembre los partidos serán una hora más tarde. Es decir, los domingos comenzarán las acciones al mediodía, la segunda tanda a partir de las 3 de la tarde y en la noche hasta las 7. Por otro lado, los duelos de lunes y jueves por la noche comenzarán a las 7:15 pm.

Te puede interesar: Cruz Azul podría recuperar a una de sus figuras para enfrentar a León, pero hay dos jugadores que preocupan

El cambio horario en los Estados Unidos ocurrirá el domingo 1 de noviembre a las 2 am y toda el territorio norteamericano con excepción de Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, la mayor parte de Arizona, Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte atrasará una hora su reloj. Con ello, la semana 8 de la presente temporada verá afectados sus horarios (Packers vs Panthers del Thursday Night Football a las 6:15 pm).

Partidos de la semana 8 de la NFL

Jueves 29 de octubre

Carolina Panthers @ Green Bay Packers — 18:15 hrs

Domingo 1 de noviembre

Baltimore Ravens @ Buffalo Bills — 12:00 hrs

Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals — 12:00 hrs

Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys — 12:00 hrs

Minnesota Vikings @ Detroit Lions — 12:00 hrs

Las Vegas Raiders @ New York Jets — 12:00 hrs

Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers — 12:00 hrs

Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers — 12:00 hrs

Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars — 12:00 hrs

Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams — 15:05 hrs

Kansas City Chiefs @ Denver Broncos — 15:25 hrs

New England Patriots @ Miami Dolphins — 15:25 hrs

Philadelphia Eagles @ Washington Commanders — 19:20 hrs

Lunes 2 de noviembre

Chicago Bears @ Seattle Seahawks — 19:15 hrs

Finalmente, veremos si los Minnesota Vikings continúan como el único equipo invicto en la presente campaña de la NFL (6-0) cuando tengan que visitar la cancha de los Detroit Lions el domingo 1 de noviembre al mediodía.