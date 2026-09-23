No es ni final de torneo y América ya le busca acomodo en otro equipo

Aunque el trabajo y gestionamiento de un club nunca se detiene, es presumible que las altas y bajas se trabajan sobre todo al final del torneo, cuando el técnico platica con la directiva sobre el futuro de sus planes deportivos. Sin embargo, este jugador no cuenta para Guillermo Almada y muchos lo ven seguramente fuera de América a la brevedad. Este es el presente de Alexis Gutiérrez.

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¿Por qué Alexis Gutiérrez saldría del América?

Desde un inicio la contratación del futbolista de Cruz Azul se cuestionó entre los aficionados azulcremas. Tras la salida de Martín Anselmi de La Máquina, el siempre utilizado por el argentino, fue relegado. Ante eso, su llegada al América cuando todavía estaba André Jardine terminó en lo mismo. Y en mitad de semestre, el mexicano vivió su primera exclusión del plantel que jugó la Jornada 9 contra las Chivas.

Alexis Gutiérrez no fue requerido ni en el banco de suplentes y por eso comienzan las sospechas de que ante el plantel completo, y pensando que Almada se quedaría en el club, el joven de 26 años debería buscar otro club. Aunque bien puede quedarse y pelear su puesto, se percibe complicado que reciba más oportunidades importantes.

Se entiende que el mediocampista ofensivo tiene contrato con América hasta 2029, por lo que solamente una venta o préstamo le harían salir de la institución. Por ello, algunos equipos podrían interesarse en sus servicios, pues se le consideraba una de las joyas de los celestes y en el proceso con Anselmi se le dio bastante importancia.

¿Por qué América no vendió a Alexis Gutiérrez al Elche?

Queda claro que Alexis Gutiérrez era una debilidad del técnico que hoy dirige en España. Durante todo su proceso en Cruz Azul (2024), el mediocampista tuvo minutos en todos los partidos. Jugó en cada encuentro del Clausura y el Apertura, mientras que ocurrió lo mismo en la Leagues Cup de ese mismo año. Por eso, se indicó que le pidió al Elche contratarlo desde el América. Sin embargo, se reporta que los de Coapa se negaron ante un préstamo con opción de compra y a una segunda propuesta de 3 millones de euros.