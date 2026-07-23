¿Cuánto dinero se perdió el América por no vender a Alexis Gutiérrez al Elche?

En los últimos días distintos medios, tanto en México como en España, han dado a conocer que el Elche de la primera división ibérica estaría interesado en Alexis Gutiérrez, jugador mexicano que, dicho sea de paso, ha sido uno de los más criticados por la afición del América.

Colectivamente, al América no le alcanza

El Elche habría pasado de lanzar un acuerdo de préstamo a mandar una oferta por la adquisición total de la carta de Alexis Gutiérrez, quien no ha podido cumplir con las expectativas otorgadas desde su llegada al América. Ahora bien, ¿cuál es la última actualización respecto a su fichaje?

¿América rechazó la oferta del Elche por Alexis Gutiérrez?

Informes establecidos por el portal Marca España señalan que el interés del Elche por Alexis Gutiérrez es bastante serio, esto al grado de lanzar una oferta formal por él para contar con su técnica de cara a la siguiente temporada, la cual comenzará en las próximas semanas.

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Cabe mencionar que el Elche es dirigido por Martín Anselmi, quien logró exponenciar el nivel de Alexis Gutiérrez en su etapa en Cruz Azul. Sin embargo, el portal América Monumental mencionó que la directiva habría rechazado tal oferta, por lo que todo haría indicar que el jugador se mantendrá en Coapa durante un tiempo más.

¿Cuánto dinero habría perdido el América por no vender a Alexis Gutiérrez?

En Marca España se menciona que el Elche habría lanzado una oferta de 3 millones de dólares con la intención de quedarse con Alexis Gutiérrez; es decir, alrededor de 50 millones de pesos al tipo de cambio actual, cifra para nada despreciable dentro del futbol mexicano en estos momentos.

No obstante, vale mencionar que, en el pasado, América habría invertido entre 5 y 6 millones por hacerse con Gutiérrez directamente desde Cruz Azul, motivo por el cual la directiva habría considerado que la oferta del club español es baja en relación a lo que ellos pagaron hace unos meses.