Amistoso México vs Argentina estaría por anunciarse para jugarse este 2025

De cara a las próximas fechas FIFA del 2025, México estaría por anunciar en conjunto con la Selección de Argentina, un partido amistoso de altísimo calibre en el mes de octubre, reporte que ha agitado las redes por la magnitud y tradición de estos partidos.

México y Argentina son garantía se espectáculo y de un buen encuentro en el que Argentina demuestra tradicionalmente su categoría y el cuadro azteca juega al tú por tú.

De momento ni la Selección Azteca ni Argentina, o alguna fuente oficial se han pronunciado al respecto, pero información desde Sudamérica indican que sucederá, que es inminente y que se anunciaría próximamente.

Te podría interesar: El jugador mexicano que ANUNCIÓ SU RETIRO SIN RETORNO

La Selección Argentina vuelve a jugar contra México.

La gira de China no se hace.

Argentina - México en Chicago.

Se va a jugar entre el 8 y 14 de octubre. pic.twitter.com/UqcXqSjP5C — Gastón Edul (@gastonedul) August 7, 2025

¿Qué amistosos están confirmados por la Selección Azteca?

6 de septiembre | México vs Japón

9 de septiembre | México vs Corea del Sur

11 de octubre | México vs Colombia

¿Cuándo y dónde se enfrentarían México vs Argentina?

El partido que se rumora sucederá entre México y Argentina, sucedería en Chicago, entre el 8 y 14 de octubre, de acuerdo a las versiones que circulan y que no están confirmadas.

Las fechas coinciden con los días de la Fecha FIFA de octubre y podrían reacomodar el calendario de esos días considerando que también tienen en la mesa el duelo contra Colombia.

El enfrentamiento forma parte de la preparación de México, recordando que en septiembre los sinodales son asiáticos y los de octubre de confirmarse serán sudamericanos.

MEXSPORT

¿Cuándo podría confirmarse el México vs Argentina?

En realidad un juego de ese nivel generaría mucha convocatoria, por lo que el anuncio vendría en próximos días, pensando que están a casi dos meses de la fecha que ronda como posible.