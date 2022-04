Among Us llegará a PUBG Mobile en abril

Con motivo de la nueva actualización del battle royale para dispositivos celulares, PUBG Mobile, la compañía desarrolladora informó que como última parte del update del videojuego el próximo 21 de abril la nueva colaboración New State Mobile X Among Us llegará.

Será hasta el 19 de mayo cuando los jugadores del título puedan disfrutar de las novedades que Krafton llevará a la batalla campal con un minijuego temático, elementos decorativos en el mapa y accesorios estéticos del mundo de los impostores espaciales de Among Us.

Attention, Survivors 📣@AmongUsGame is arriving in NEW STATE MOBILE as a collaboration with the April Update 🙌#NEWSTATEMOBILE #AmongUs #NewStatexAmongUs pic.twitter.com/xR7gVMo34r — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) April 14, 2022

“Atención, sobrevivientes @Amongus llega a NEW STATE MOBILE como una colaboración con la actualización de abril #NEWSTATEMOBILE #AmongUs #NewStatexAmongUs”, publicó Pubg Mobile a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado 13 de abril.

“Estamos muy contentos de unirnos a Among Us, ya que ambos compartimos los mismos objetivos de ofrecer experiencias únicas y excepcionalmente divertidas para las comunidades de jugadores”.

Llegará el impostor al battle royale de Pubg Mobile

Como parte del evento digital New State Mobile del videojuego propiedad de Krafton, los usuarios deberán pasar una serie de misiones tematizadas al ambiente del popular videojuego del impostor; una vez concluidas las misiones, los jugadores podrán reclamar regalos como un marco, un título y un icono con la temática de Among Us.

Las colaboraciones de Pubg Mobile con otras empresas han llevado al juego a consolidarse en el gusto masivo de los jugadores, siendo considerado de los mejores en su rubro en la industria de los videojuegos a sus cuatro años de creación.