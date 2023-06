La serie del videojuego de Among Us es confirmada

La emocionante noticia de que Among Us, el popular juego de deducción social recibirá su propia serie animada ha sido revelada a través de las redes sociales oficiales del juego, según un informe exclusivo de Variety, Innersloth, la desarrolladora de Among Us, está colaborando con CBS Eye Animation Productions para hacer realidad este emocionante proyecto.

HELLO



🚨 WE'RE MAKING AN ANIMATED TV SHOW!!!!! 🚨



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOHMYGODDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhttps://t.co/Rh19pIq3DH — Among Us (@AmongUsGame) June 27, 2023

¿De qué tratará la serie de Among Us?

Variety confirma que la premisa de la serie se basará firmemente en la premisa del videojuego original: “Los miembros de tu tripulación han sido reemplazados por un alienígena cambiaformas que intenta causar confusión, sabotear la nave y matar a todos. Elimina al ‘Impostor’ o sé víctima de sus designios asesinos”. Esta premisa tan cautivadora ha sido clave para el éxito del juego y promete brindar una experiencia igualmente emocionante en la serie animada.

Te puede interesar: Amouranth causa baja para la Velada del Año 3 por problemas de salud

El hecho de que CBS Studios esté involucrado en la creación de esta serie animada demuestra el nivel de interés y anticipación que ha generado Among Us en todo el mundo. CBS es conocida por producir contenido de alta calidad, y su experiencia en animación seguramente garantizará un resultado visualmente impresionante.

La noticia de esta colaboración entre Innersloth y CBS Eye Animation Productions ha generado un gran entusiasmo entre los fans del juego, la serie animada podría ofrecer una exploración más profunda de los personajes y el universo de Among Us, permitiendo a los espectadores sumergirse aún más en la intriga y la emoción del juego.

Te puede interesar: Así se vería Breaking Bad si fuera un videojuego en RTX

A medida que más detalles sobre la serie animada de Among Us se vayan revelando, los fans estarán atentos a las actualizaciones en las redes sociales oficiales del juego, la expectativa es alta y los seguidores están ansiosos por ver cómo se traducirá la experiencia del juego a la pantalla animada.