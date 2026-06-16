¡ANA SOFI LLEGA AL SET! Clases de spinning a Martinoli y Dr. García | El Capitorreo
Ana Sofi llega con toda la energía para poner a prueba la condición física de Martinoli y el Dr. García. Entre pedaleos, risas y mucho esfuerzo, los comentaristas vivirán una sesión de spinning que no olvidarán.
¡El Capitorreo se convierte en gimnasio por un día!
Ana Sofi llega al foro con una misión muy especial: poner a trabajar a Christian Martinoli y Luis García con una intensa clase de spinning. Lo que parecía una actividad sencilla terminó convirtiéndose en un reto lleno de risas, ocurrencias y momentos inolvidables.