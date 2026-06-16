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¡ANA SOFI LLEGA AL SET! Clases de spinning a Martinoli y Dr. García | El Capitorreo

Ana Sofi llega con toda la energía para poner a prueba la condición física de Martinoli y el Dr. García. Entre pedaleos, risas y mucho esfuerzo, los comentaristas vivirán una sesión de spinning que no olvidarán.

Por: Azteca Deportes

¡El Capitorreo se convierte en gimnasio por un día!

Ana Sofi llega al foro con una misión muy especial: poner a trabajar a Christian Martinoli y Luis García con una intensa clase de spinning. Lo que parecía una actividad sencilla terminó convirtiéndose en un reto lleno de risas, ocurrencias y momentos inolvidables.

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