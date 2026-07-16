¡El público los motiva! Los Protagonistas reciben una lluvia de mensajes de apoyo

¡La afición se hizo presente! ❤️ Los seguidores de Los Protagonistas enviaron una auténtica ola de mensajes de ánimo para Martinoli, el Dr. García y todo el equipo... ¡y vaya que los necesitaban! No te pierdas este divertido y emotivo momento en el que nuestros conductores reaccionan a las ocurrencias, el cariño y el apoyo de la audiencia.