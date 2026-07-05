¡EL GUARDAESPALDAS DE “MORITA” HABLA! La misión secreta detrás de la joya mexicana
A Gilberto Mora lo sigue todo el mundo, pero pocos conocen a la persona encargada de su seguridad. En El Capitorreo, aparece el misterioso guardaespaldas de “Morita” para revelar detalles de una misión que nadie esperaba.
¡Exclusiva mundialista! Mientras los reflectores apuntan a Gilberto Mora, en El Capitorreo logramos entrevistar a la persona que está más cerca de él que nadie: su supuesto guardaespaldas personal.