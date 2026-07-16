Facundo sale a descubrir qué país tiene el corazón más grande | Los Protagonistas

¿México, Estados Unidos o Canadá? 🤔 Facundo salió a las calles para descubrir cuál de los tres países se toca más el corazón para ayudar al prójimo. Con retos, preguntas y momentos inesperados, esta divertida dinámica pone a prueba la solidaridad de la gente y deja grandes sorpresas en una nueva aventura de Los Protagonistas.