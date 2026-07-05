¡Modo Sosa en la calle! Daniel Sosa e Isra Punk ponen a prueba el cariño de la bandita
Daniel Sosa activó el Modo Sosa y, junto a Isra Punk, salió a las calles para descubrir qué tan cálida y buena onda es la gente. El resultado dejó momentos divertidos, inesperados y muy mexicanos.
¡El experimento social más mexicano del Mundial! Daniel Sosa llegó con todo el carisma del Modo Sosa y se lanzó a las calles junto a Isra Punk para convivir con la gente, saludar desconocidos y comprobar cuánto cariño hay entre la bandita.