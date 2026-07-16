¡Jitomata y Perejila regresan con el chile! Nadie se salvó en Los Protagonistas

¡Están de vuelta! 🌶️ Jitomata y Perejila regresan al foro de Los Protagonistas para hacer de las suyas con un divertido reto donde el chile será el gran protagonista. Entre ocurrencias, risas y reacciones inesperadas, nuestros conductores vivirán un momento que no olvidarás. ¿Quién aguantará el picante?