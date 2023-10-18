Lo que aprendimos del empate entre México y Alemania

México y Alemania salieron a entretener, cada uno con su estilo de juego, en un compromiso amistoso que no decepcionó y en el que el cuadro de Jaime Lozano dio un paso más hacia el frente en nivel, soltura y conjunción. Esto es lo que aprendimos del empate a dos goles entre la Selección Azteca y el combinado germano.

¡Gol de Antuna! México 1-1 Alemania | Fecha FIFA

Para un equipo como México, es clave saber sufrir

Durante la mayor parte de la primera mitad, Alemania fue superior. Tomó la pelota, la iniciativa, y comenzó a tocar con mucha precisión, acercándose a la portería de Memo Ochoa con ventaja. Pero la defensa mantuvo el orden y el equipo en general fue solidario. Clave para mantenerse en el partido y venir de atrás para remontar.

Para un equipo como el que dirige Jaime Lozano, sin la amplitud y calidad de jugadores como los que presumen los teutones, es fundamental saber sufrir y esperar a que el futbol otorgue esos momentos en donde David comienza a sentirse con la inspiración de vencer a Goliat. El conjunto azteca lo ha entendido muy bien y lo ha ejecutado mejor aún.

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El cierre de partido de México fue esperanzador

Ya mencionamos que Alemania tuvo mucha lucidez en la primera mitad, y que México supo aguantar para tornar el desarrollo poco a poco en su favor. Pues en la segunda mitad, sobre todo en los últimos 20 minutos de juego, los dirigidos por el 'Jimmy' acorralaron a una Alemania que comenzó a apelar al pelotazo. Sí, el gigante no encontró bajo su filosofía la manera de quebrar el orden mexicano y se desesperó.

En ese lapso, México tuvo mucha claridad en la llegada por las bandas y las transiciones, pero faltó soltura en el último toque. A pesar de ello, se nota muchísimo la mano de Lozano en el equipo, y sobre todo, se percibe que los jugadores han retomado la confianza en ellos mismos, y que se fían de lo que está haciendo Lozano. Esto no se veía desde hace muchos, muchos años.

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Santi Giménez sigue sin tener romance con el gol en Selección Mexicana

Al mejor goleador de México en este momento, y uno de los mejores de Europa, Santiago Giménez, le sigue costando trabajo encontrar ese matrimonio con el gol en la Selección.

Tuvo dos jugadas clarísimas. Una que definió de forma magistral y fue desviada por Ter Stegen en los primeros minutos de juego, y otra que voló por encima del arco, que definitivamente era para más.

Santi estuvo muy bien marcado por la defensa rival, sabedora del 'momentazo' que atraviesa, y muchas veces se encontró la pelota entre varios rivales.

Es verdad que lo que queremos es que anote tanto como lo hace en el Feyenoord, pero es importante que hoy haya encontrado disparos al arco, y por otra parte, hay que ser conscientes de que en México no será abastecido al mismo nivel que lo es en Europa.