“Turco” Mohamed no se quedó callado tras perder contra Mazatlán FC

En el inicio de la jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX se dio una de las grandes sorpresas del inicio de la campaña, ya que en el Estadio El Encanto los Cañoneros de Mazatlán FC vencieron 2-1 a los Diablos Rojos de Toluca, la cual es la primera derrota de Antonio “Turco” Mohamed en el banquillo del conjunto del infierno.

“Los resultados siempre son justos porque se gana con goles, así que nos tiene que servir de aprendizaje. Tenemos que mejorar en esa parte de defender, achicar ese margen de error. El rival tuvo tres tiros a portería y dos fueron goles, así que bueno, es un aprendizaje, es parte del camino y esperamos poder levantarnos rápido de este traspié”, comentó Mohamed tras la derrota sufrida ante los Cañoneros de Mazatlán FC.

¿Se acerca el retiro del Turco Mohamed?: Entrevista con Christian Martinoli | Parte 3

¿Quienes metieron los goles del triunfo del Mazatlán sobre el Toluca?

Las anotaciones de los locales fueron de su defensa central argentino Facundo Almada en el primer tiempo y de su centro delantero paraguayo Luis Amarilla en la parte complementaria, por su parte el gol de los visitantes fue al minuto 19 por parte del mediocampista mexicano Marcel Ruiz.

“Nosotros tuvimos muchas opciones de gol y no convertimos, y después, en las áreas no fuimos concretos ni para atacar ni para defendernos. Allí se define el partido: tuvimos muchísimas más ocasiones que el rival, no pudimos concretar y el rival, las pocas que tuvo las concretó”, confesó el director técnico argentino la razón por la que perdieron en su visita a la perla del Pacifico.

Turco Mohamed entrevista completa con Christian Martinoli

¿Quién es el próximo rival del Toluca?

El próximo encuentro del Toluca es en contra de los Pumas de Universidad Nacional, el cual será en el Estadio Olímpico Universitario el miércoles 29 de enero a las 9:05 de la noche, duelo correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

