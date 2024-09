Ancelotti confirma el regreso de tres figuras para el debut en la Champions League

Este martes 17 de septiembre del 2024, comienza la primera jornada de la Champions League, la cual va a tener partidos hasta el jueves 19 de septiembre. Para este martes 17 de septiembre del 2024, son seis juegos con los que comienza la actividad.

En punto de las 10:45 am tiempo del centro de México, jugarán Juventus vs PSV y Young Boys vs Aston Villa. A las 13 horas tiempo del centro de México, se van a enfrentar Sporting vs Lille, Milán vs Liverpool, Real Madrid vs Stuttgart y Bayern vs Dinamo Zagreb.

Previo al inicio del torneo, este lunes 16 de septiembre del 2024, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, habló en conferencia de prensa previo al encuentro y reveló buenas noticias para todos los aficionados merengues pues adelantó el regreso de dos jugadores a la convocatoria.

Los jugadores que regresan para la Champions

Luego de mantenerse fuera del equipo por unos partidos por lesión, Ancelotti confesó que tres jugadores regresarán a la convocatoria y pueden disputar el partido de Champions. El primero que reveló fue a Éder Militao que necesitó de más días de recuperación pero que puede tener minutos.

“Militao no ha hecho el entrenamiento por tener un día más de descanso, para hacer trabajo individual y no realizar trabajo con balón, pero mañana estará disponible al cien por cien”.

Además, reveló el regreso de Bellingham y de Tchouaméni que ya se encuentran recuperados y disponibles para tener minutos. Pero, también Ancelotti lamentó una nueva baja por lesión, Brahim Díaz, el sábado ante la Real Sociedad en LaLiga.

“Bellingham está bien, como Tchouaméni y también Militao que no ha entrenado hoy porque necesitaba un día más de recuperación. Vuelven dos jugadores importantes pero tenemos la mala suerte de haber perdido otro importante. El equipo están bastante bien para empezar haciendo un buen partido y ganando en una nueva competición”.

