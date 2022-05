Ancelotti quiere levantar su cuarta ‘orejona’ ante Liverpool

Carlo Ancelotti disputará su quinta final de UEFA Champions League este sábado cuando su equipo, el Real Madrid, enfrente al Liverpool. En caso de obtener el triunfo, levantaría su cuarta orejona. La única final que ha perdido fue justamente ante los ‘Reds’ en el ‘milagro’ de Estanbul

“Claro que sueñas antes de partidos así. No lo puedes controlar. La final que mejor la jugué, ante el Liverpool precisamente, la perdí. Vamos a dar lo mejor de nosotros, seguro. Es la quinta final y la previa es algo bonito que tienes que disfrutar. Soy feliz por estar en este equipo y ante este partido”, dijo el técnico italiano en conferencia de prensa.

El Madrid nunca se rinde y llegó a la final de forma mágica: Valdano

A diferencia de la final de 2014, en la primera etapa de Ancelotti en el banquillo madridista. En la final vencieron al Atlético de Madrid por 4-1 a pesar de contar con múltiples bajas para el duelo decisivo.

“Tuvimos problemas en 2014, con varios jugadores tocados y conseguimos ganar. Si un jugador está lesionado, no puede jugar. Si juegan sus jugadores, es que no están lesionados. Esto no afectará, es el último partido del curso y lo van a dar todo”.

Benzema, la figura del Madrid de Ancelotti

Para esta edición, la figura a seguir de los merengues es el delantero Karim Benzema, que ha cargado con el equipo a través de esta competencia. 15 goles en total en su cuenta, en fase final, en solo seis partidos, tiene 10 tantos anotados.

“Karim tiene ahora más liderazgo dentro del campo y fuera, lo que no ha cambiado es su humildad y su calidad”, agregó Ancelotti

Durante esta champions, los merengues han sufrido a lo largo de la fase de eliminatorias, han tenido que remontar en cada etapa el marcador y ahora esperan que la final sea distinta y puedan tener mejor desempeño desde el inicio.

“Tenemos que plantear un partido en el que mostremos nuestra calidad, lo que hemos podido mostrar en la temporada. El equipo tiene compromiso colectivo, calidad individual, jugadores que entran y marcan la diferencia, que dan la cara”.