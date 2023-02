Ancelotti opina del Barçagate y defiende al Barcelona

En la previa del Derbi Madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, de la jornada 23 de La Liga, Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto merengue, opinó sobre la reciente polémica del Barçagate, también conocido como Caso Negreira, y en su postura se mostró de la lado del equipo acérrimo rival en el futbol español.

Las palabras de Carlo Ancelotti sobre el Caso Negreira

“No me aburre [...] Porque confío en que en este momento no hay corrupción aquí ni en Italia. Los árbitros fallan como seres humanos y la única cosa es que no fallen pero tenemos que aceptarlo. A veces nos enfadamos cuando fallan pero estoy súper convencido de que en este momento en el fútbol no hay corrupción”, fue lo que manifestó el entrenador del Real Madrid al ser cuestionado sobre el Caso Negreira.

Además, se dio tiempo para comentar sobre el silbante del Derbi Madrileño del próximo sábado 25 de febrero entre Real Madrid y Atlético de Madrid: Carlo Ancelotti mencionó que Gil Manzano, árbitro del compromiso, es muy capaz por la experiencia que presume en partido de la liga local e internacionales.

¿Qué es el Caso Negreira?

Recientemente, medios españoles revelaron que el Barcelona, desde 2001, pagó más de 6 millones de euros a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 para aconsejar al club blaugrana en torno a temas arbitrales. Situación que ha provocado una investigación por parte de ciertos organismos para dictaminar la gravedad de la situación.

Los próximos partidos del Real Madrid

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tendrá compromisos que definirán el futuro del Real Madrid en la presente campaña: recibirán al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu para una nueva edición del Derbi Madrileño; posteriormente, se enfrentarán al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey; finalmente, en el mes de marzo, se medirán ante el Liverpool para la definición de la fase de octavos de final de la UEFA Champions League.