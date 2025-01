Ancelotti pide disculpas tras ser goleado por el Barcelona en la Supercopa de España

Este domingo 12 de enero del 2025, el conjunto del Real Madrid terminó perdiendo 5-2 en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Con goles de Kylian Mbappé, Rodrygo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, doblete de Raphinha y Alejandro Baldé.

El resultado terminó provocando que los aficionados del Real Madrid explotaran en las redes sociales.

Ancelotti pide disculpas

Al finalizar el partido, Carlo Ancelotti decidió pedir disculpas en la conferencia de prensa por el resultado. Detalló que se van muy tristes y decepcionados por lo que detalló que lo sienten mucho.



“Nos deja muy tristes y decepcionados. Pero eso es el fútbol y con la tristeza nos vamos a casa. La tristeza nuestra es la tristeza de la afición. Lo sentimos mucho”.

De igual forma, Ancelotti explicó que no fue un buen partido desde el primer al último minuto, en el que no logró encontrar soluciones y reveló sentirse triste por el partido completo. Agregó que el Barcelona mereció ganar y que hay que defender bien para ganar un partido así.

“Cuando hablo de equipo hablo de todo. No hemos defendido bien atrás, ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y tenemos que tenemos que defender mejor (…) Han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaz de trabajar bien a nivel colectivo ni individual”.