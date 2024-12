André Jardine adelanta cómo se va a definir el Monterrey vs América

A lo largo de la historia, cuando el América jugó la final de ida del torneo doméstico en condición de local, jamás logró coronarse. Al partido de vuelta, correspondiente a la definición del título del Apertura 2024, llegará con una ventaja de 2-1 sobre el Monterrey y André Jardine, director técnico de las águilas, experimentará un nuevo escenario; en las finales ante los Tigres y el Cruz Azul, no llegó al segundo cotejo con un triunfo parcial.

“Es la primera vez que vamos a decidir fuera, es distinto. Cuando empiezas en tu propia casa, es importante sacar una ventaja y, en cualquier circunstancia, la serie está abierta, diría lo mismo si hubiéramos hecho un gol más o perdido; puedes cambiar las formas. Hicimos un segundo tiempo distante al primero, la decisión está abierta, hay que concentrarse, el segundo partido debe ser consistente. Posiblemente, hasta el final, se va a decidir en el último tiempo y quien haya sido más inteligente, con más fuerza mental, estará cerca de triunfar”, dijo en conferencia.

André Jardine asegura que América pudo haber ganado por mayor diferencia a Monterrey

Cuestionado sobre lo abultado que pudo haber sido el resultado y las múltiples ocasiones que su escuadra desperdició ante el marco del rival, el estrategia brasileño admitió que sus dirigidos pudieron haber agregado, por lo menos, un par de anotaciones a la cuenta.

“Finales son finales, partidos duros y parejos. Monterrey hizo un buen primer tiempo, desaceleró el juego, no encontramos una forma de presionarles y esto nos costó un poco. Para mí, merecido el 1-1, la más clara fue la de Kevin (Álvarez) que fallamos, estuvimos cerca, una actuación que no gustamos en el primer tiempo. En el segundo, fuimos soberanos, tal vez no en posesión, pero en chances fueron seis o siete y en contra ni una”, reflexionó.

Agregó: “La circunstancia de un golazo del rival, encontrar la fuerza mental de superar un mal momento nos deja cerca de ganar por 3-1 o 4-1, así son las finales, ya pensamos en el juego de vuelta, ser más fuertes de lo que fuimos hoy”.

André Jardine y América serían el primer equipo tricampeón en torneos cortos de la Liga MX

El entrenador sudamericano, quien busca convertirse en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos, no restó valor a lo hecho por su rival y hasta abordó la lesión del argentino, Lucas Ocampos.

“Tiene un gran equipo, Monterrey es un gran club, con un entrenador ya probado en otros torneos, tiene jugadores muy técnicos, que pueden desequilibrar un partido, que marca a grandes equipos, con buena inversión, no es fácil quitar jugadores de la liga española y traerlos, no están por casualidad en la final. No me parece (que tengamos ventaja por la lesión de Ocampos), Rayados tiene un elenco importante, jugadores de selección en la banca, le da la oportunidad a Demichelis de probar algo distinto”, concluyó.