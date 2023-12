Jardine afirma que ya se vio lo mejor del América

América se impuso 5-0 ante el Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras, por la ida de la semifinales del Apertura 2023, el director técnico de las Águilas, André Jardine, aseguró que ya fue testigo de una versión óptima —hasta el momento— de la escuadra que comanda; sin embargo, reveló que sus expectativas ahora son más altas.

“En este torneo, fue la mejor actuación nuestra, un gran trabajo defensivo. El San Luis es un equipo que juega bien, tiene a sus delanteros, jugadores peligrosos, me gustó el trabajo defensivo. Con pelota, fuimos un equipo solidario. Si me preguntan, éste es el América que quiero ver y de aquí para arriba”, dijo, al término del partido.

Jardine no se confía apesar del resultado

A pesar del estridente resultado, el estratega hizo énfasis en que no apelará a la soberbia de cara a un duelo de vuelta que puede poner a las águilas en la final, cuatro años después de caer ante Monterrey en la disputa por el título.

“No es la forma en la que pensamos, sí en hacer nuestro mejor posible cada partido. El juego más importante siempre es el próximo, todos merecen el máximo respeto y así lo haremos el siguiente partido. Buscamos nuestra mejor versión, seguir humildes, desarrollando a nuestro equipo como lo estamos haciendo”, comentó.

Jardine destacó las actuaciones de Henry Martín

Al tiempo que admitió la posibilidad de hacer rotaciones para el juego de vuelta en el Estadio Azteca, el timonel brasileño hizo referencia a Henry Martín y la importancia que ha tenido para su escuadra, tanto en el cierre de la fase regular como en los tres choques de liguilla que los azulcrema han disputado.

“Hablar de Henry es fácil. Soy un fan suyo, porque, como jugador, es un delantero mortal, con una conexión con el gol muy grande. Lo que más me encanta es la forma solidaria en la que juega, no busca la gloria personal, juega para el equipo y eso no es fácil de encontrar en un delantero. Es un gran líder, un gran capitán, representa los valores en los que creo. No podría encontrar un capitán mejor que Henry. Es un ídolo y, donde vamos, la afición lo quiere mucho y ojalá lo vea levantando la 14, porque es un jugador que merece mucho”, concluyó.

