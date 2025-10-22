La fuerte crítica de André Jardine al calendario de la Liga BBVA MX

Para disputar la Fecha FIFA de octubre, fueron convocados siete futbolistas del América; seis para jugar con la Selección Mexicana y uno para representar a los Estados Unidos; sin embargo, esto no fueron estrictamente buenas noticias para la causa azulcrema, que se ha visto mermada por muchos problemas físicos a lo largo de los últimos meses.

Alejandro Zendejas concentró con el combinado de las Barras y las Estrellas, aunque no pudo tener actividad, debido a que sufrió una sobrecarga muscular durante un entrenamiento. Con la Selección Azteca, acudieron Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez. De este grupo, únicamente tres tuvieron minutos en la derrota contra Colombia y el empate ante Ecuador.

Acompaña el proceso de Selección, pero ¿no el de la Liga BBVA MX?

De vuelta en Coapa, se le preguntó al director técnico de las águilas, André Jardine, si le molestaba que Javier Aguirre le diera llamado a sus jugadores sin llegar a ponerlos a jugar.

“No molesta. Es parte del proceso de Selección, pueden pasar los tres escenarios que es ir y no jugar, ir y jugar los dos partidos completos, jugar un partido de los dos, que pasó con Malagón, Reyes y ‘Chiquito’, aunque no con Kevin, Ramón y Alexis. Es así, yo ya estuve del otro lado y ellos también sufren de jugadores sobrecargados de partidos y vale para los dos lados”, respondió.

Aprovechó, sin embargo, para manifestar que sí hay un malestar, aunque no está dirigido a las convocatorias, sino a la calendarización de la Liga BBVA MX una vez que conocen los parones para que las selecciones nacionales entren en competencia.

“Lo que sí haría es evitar que los Clásicos se jueguen después de Fechas FIFA, no entiendo por que en México pasa esto, porque con equipos que tienen mucha gente en Selección y se enfrentan en partidos con más importancia de la normal. Me siento perjudicado cuando se juegan Clásicos después de Fechas FIFA, pero esto deja claro que no nos toca decidir estas cosas. Pido a los dirigentes que tengan sensibilidad en este tema. América llega a tener hasta 10 jugadores de Selección y es desventaja preparar un partido como este sin tantos jugadores como ahora”, expuso.

El antecedente de la queja de Jardine

El señalamiento del estratega brasileño hace referencia también a la Fecha FIFA de septiembre, que sirvió como precedente del Clásico Nacional, entre el América y las Chivas —cuyo triunfo se fue para la causa rojiblanca—.

