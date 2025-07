André Jardine confirma el nuevo fichaje del América

El América se presentó en el Apertura 2025, con un empate a un gol frente a los Bravos de Juárez y, pese a que André Jardine utilizó todas las piezas que tenía a su disposición, se tornó evidente que el arsenal azulcrema no está completo y, al término del partido, fue cuestionado en torno al potencial fichaje de Raúl ‘la Pantera’ Zúñiga.

Aunque no confirmó su contratación, sugirió que está casi hecha y habló sobre la sensación que le genera agregar al colombiano a su elenco.

“De Zúñiga, no me gusta hablar antes de que esté cerrado, pero me gusta mucho, va a dar una profundidad importante a la plantilla, es polifuncional, vendrá muy bien y, si concretamos, vamos a estar muy felices”, dijo.

El conjunto azulcrema tuvo, además, otra tercia de ausentes en el estadio Olímpico Benito Juárez: Luis Ángel Malagón e Israel Reyes —quienes recibieron unos días de vacaciones tras su participación en la Copa Oro—, además del centro delantero y capitán del plantel: Henry Martín.

Con respecto a los primeros dos, el estratega dijo: “Con los seleccionados, era muy importante (que descansaran), todos acabaron cansados, los seleccionados no tuvieron descanso, me parecía humano al menos darles una semana, lo mínimo para un futbolista el despejar la mente, ojalá estén frescos de la cabeza para entrar a un nuevo reto”.

Jardine hizo referencia también al líder de la escuadra que comanda y nuevo portador del dorsal ‘9', luego de dejar atrás el ’21' que utilizó desde su arribo al Nido de Coapa, varios años atrás.

“De Henry, está muy cerca de volver a entrenar con el grupo, tuve unas sensaciones de molestia que nos retrasó un poco su regreso, pero va avanzando bien su tendón, ya no siente nada, es una gran noticia, pero por mucho tiempo sin poder hacer entrenamientos más fuertes, necesita un cuidado más poderoso para que no vuelva a sentirlo cuando regrese”, finalizó.