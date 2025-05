“Para mí era roja clara”, Jardine sobre la expulsión anulada de Carlos Moreno

Se jugaron los primeros 90 minutos de la serie de Cuartos de Final entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo.

Te puede interesar: ¡Todo para la vuelta! Pachuca y América no se hacen daño en la ida de los Cuartos de Final

En la estadística, los dirigidos por André Jardine tuvieron el control del partido con una posesión del 53% y un total de 15 tiros, de los que ocho fueron a puerta. Aun así, el marcador concluyó 0-0 y se definirá al semifinalista en la vuelta.

yTecz se convirtió en el primer campeón brasileño en la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition

André Jardine tira dardo al arbitraje de los Cuartos de Final vs Pachuca

Dejando de lado el marcador y la falta de contundencia por parte de ambos equipos, hubo una polémica arbitral en lo últimos minutos del primer tiempo. Una jugada de Henry Martín, que iba encaminado a la portería, pero Carlos Moreno, el guardameta Tuzo intercedió con una salida temerosa, llevándose al delantero azulcrema.

De forma inmediata, Jesús López, el silbante central expulsó a Moreno, pero fue llamador por el VAR y tras revisar la jugada se dictaminó que previo a la falta había fuera de lugar, por lo que el portero podía quedarse en el terreno de juego.

Al término del encuentro, André Jardine habló sobre el tema: “a mí me parece roja clara y estoy molesto un poco. Un partido como este, pero también, no soy especialista en esto, quiero tomarme un día para pensar y no equivocarme ahora que todavía estoy caliente, pero a mí me parece roja clara y no entiendo porque echó para atrás su decisión”, comentó el estratega brasileño.

¿Cuándo se juega el América vs Pachuca de vuelta?

Además de esto, para Jardine su equipo le dejó buenas sensaciones durante estos primeros 90 minutos. “Era un partido bastante complicado, siento que salimos bien. Controlamos la mayor parte del juego”, analizó.

Ahora, resta el partido de vuelta, mismo que se jugará el próximo sábado 10 de mayo, en punto de las 21:10 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Te puede interesar: La dura crítica de Martinoli al Toluca tras perder en la ida contra Monterrey

En la capital mexicana se definirá al segundo semifinalista del Clausura 2025, pues las Águilas jugarán cuando haya terminado la serie entre Toluca y Monterrey.