André Jardine: “Hay que entrar fuerte sino te matan”

El América se medirá este martes ante el Real Estelí de Nicaragua dentro de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. Las águilas reconocieron que es un rival que tienen bien estudiado y no deberán confiarse en su arranque en la competición internacional

“Estamos llevando esta competición como un objetivo, trabajamos mucho para estar aquí y vamos a encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia y seriedad que tenemos por filosofía, respetar a todos los rivales, no importa quien sea, tener el máximo respeto. Me imagino un gran partido mañana por todo lo que está en juego”, comentó André Jardine.

Por otro lado, el estratega azulcrema expresó lo mucho que tienen estudiado al rival.

“Estamos estudiando al rival, pudimos ver un par de partidos importantes, también entender un poco más su funcionamiento su nivel, sus fortalezas y debilidades. Me parece un equipo que en esta liga tiene un predominio grande, que se impone a los rivales cuando juegan en su casa, tienen algunos futbolistas bastante interesantes, yo me imagino un nivel de competitividad muy alto. Hay que entrar con la mentalidad muy fuerte, si no te matan por ahí", comentó el DT del América.

El estratega brasileño sabe que tienen que mejorar en el ámbito local

Jardine se refirió a la racha que trae el club en la Liga BBVA MX.

“Venimos de una racha muy buena, muy positiva, de no perder, la última derrota que tuvimos fue en una serie que teníamos ganada. Desde entonces la última derrota fue con Juárez en la liga mexicana, fecha 1. Ningún equipo gana todo, pero siento que nuestro equipo va creciendo en consistencia, defendemos muy bien, es importante no perder también y estar defendiendo bien. Hemos hablado sobre esto un par de veces y coincido que estamos en un club que tiene una fuerza, una afición muy grande. Tenemos que estar peleando en cosas internacionales, elevando el nombre de América en las instancias más altas, estamos con este foco y está visión por eso es tan importante estar atento a cada detalle, cada partido, no subestimar a un rival”, sentenció Jardine.

