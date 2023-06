André Jardiné decía esto del América antes de la renuncia del Tano Ortíz

Santiago Baños realizo una importante gira en Europa ¿Su objetivo? Cerrar el nuevo técnico para el América de cara al inicio del Apertura 2023, el directivo azulcrema se entrevistó con dos de las cartas fuertes del equipo: Javier Aguirre y Diego Alonso para conocer las posturas de los dos estrategas y tener mejor definido el programa a seguir en las altas y bajas del equipo en la siguiente campaña.

El resultado no fue muy alentador, pues Aguirre se encuentra viviendo muy bien en España, que no ve necesidad de moverse del Mallorca, con la renovación del club sobre la mesa. Mientras que el técnico charrúa viene de dirigir a Uruguay en la Copa del mundo de Qatar 2022 y su principal deseo es el de poder proyectarse en un club de Europa. Ante este escenario las altas esferas del Nido han volteado a ver al técnico de Atlético San Luis... André Jardiné como su nuevo estratega.

¿Qué decía Jardiné del América antes de estar en su radar?

La actual situación en el conjunto azulcrema han hecho que el nombre de André Jardiné cobre más fuerza en los últimos día para ser el nuevo técnico del América para el Apertura 2023. Todavía con el proceso para su contratación por delante, pues fuentes cercanas al club han revelado que no se ha presentado un acercamiento entre la directiva de las Águilas y el DT brasileño, por lo que los próximos días serán esenciales para su posible llegada. Al margen de su arribo al Nido, esto es lo que decía del club de Coapa antes de estar considerado en la órbita del equipo.

“Tengo una admiración grande por Tano. América no merece solamente pasar de fase, sinceramente para mí merece ser campeón”, dijo Jardiné expresando su admiración por el estilo que había mostrado el equipo a lo largo de toda la temporada.

Club América

También hubo otra declaración del técnico brasileño en la que explotó tras un partido contra América, dejando ver que su equipo había sido muy perjudicado por el trabajo arbitral.

“Hoy un penal clarísimo...en un duelo tan difícil. Yo perdono al arbitraje porque yo no lo vi, pero el VAR existe para hacer justicia con el partido y había una falla, con todo el respeto. Este es un equipo que trabajó mucho para soñar, escuchamos que no merecíamos estar aquí y al final el juego estaba 2-0 y hubo penales clarísimos no marcados. Un pedido a la Liga que queremos justicia”, sentenció el estratega una vez que fueron eliminados por América de la Liguilla.