Las palabras de Jardine tras el pase del América a las semifinales del Apertura 2023

Además de compartir las conclusiones que sacó de la llave de cuartos de final que su equipo perdió frente al América, el director técnico de León, Nicolás Larcamón, reveló que le transmitió a André Jardine su descontento por las declaraciones que éste ofreció a media semana, al asegurar que las águilas fueron perjudicadas por el arbitraje en el juego de ida.

Unos minutos después, el estratega brasileño aseguró que, a pesar de la charla, no cambió su manera de ver las cosas y reforzó la postura que tomó unos días atrás.

Las declaraciones de André Jardine

“Claro que no (me arrepiento de haberlo dicho), es normal, yo hablo lo que pienso, a veces me controlo para bien y no polemizar, pero, en el otro partido, se me hacía importante tener a alguien del América hablando y hablamos de corazón, lo que sentimos. Cuando nos sentimos perjudicados, hay que hablar; a veces, me toca a mí y, en otro, otras a otras personas, entiendo a Nicolás, pero yo estoy para dar la vida por América, así seré yo y cada jugador que está en este equipo”, sentenció.

Al tiempo que avaló la decisión de Julián Quiñones de cobrar un penalti a lo ‘Panenka', el timonel azulcrema dio a conocer su punto de vista en torno a las dificultades que pasó su escuadra durante la primera mitad del encuentro en el Estadio Azteca y explicó por qué no se vio una versión avasalladora del plantel que comanda.

“Tienen que entender que, cuando juegas un partido donde hay todo en juego, los ocho juegos anteriores a estos, es distinto, te estas jugando todo, no es un partido normal, debes controlar los riesgos, quieres ser agresivo, imponente, pero así regalas espacios, tienes un rival importante. Viñas está muy potente, asumimos los riesgos, había que asumirlos, íbamos a ser un equipo muy resguardado en un juego decisivo. León tiene buena posesión, tiene argumentos. La gente y los jugadores, debemos de saber jugar estos partidos”, concluyó.

