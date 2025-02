André Jardine, frustrado con la presentación del América enfrentando a León de James Rodríguez

Frustrado, enojado y con emociones contenidas, así fue que terminó el entrenador André Jardine el encuentro de Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes en donde América perdió la oportunidad de quedarse con los 3 puntos ante un León que tiene muchos méritos y James Rodríguez que anotó su primer gol en el futbol mexicano.

André Jardine, explicó luego del empate 1 a 1 entre América y León, que su equipo conocía las fortalezas del rival y por esa vía les marcaron el gol de la iguala y que todavía su equipo tuvo la posibilidad de vencer, se quedó en la orilla.

Etiqueta Jardine de frustrante, empate en contra de León

“Es frustrante el empate porque estuvimos más cerca de hacer el segundo gol que ellos el 1-1, y precisamente nos igualaron con una jugada que sabíamos nos podía hacer daño. Pagamos caro el error. Ellos tienen un contragolpe muy definitivo y un error defensivo nos costó el resultado”, señaló el entrenador tras los 90 minutos, en juego que se adelantó de la jornada 9.

Jardine reiteró que planearon el partido de una forma y aunque medianamente lo ejecutaron, no aprovecharon las opciones de gol, lo que los dejó con el 1-1.

“Nos salieron las cosas tal como las habíamos planeado, pero no aprovechamos las oportunidades. Nos anotaron un gol con una de las jugadas que reconocimos como su fortaleza; luego tuvimos opciones y no los matamos. Queríamos el liderato, era el objetivo, pero no fuimos contundentes”, puntualizó.

Jose Hernandez/Jose Hernandez Andre Soares Jardine head coach of America during the 9th round match between America and Leon as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on February 19, 2025 in Mexico City, Mexico.

André Jardine, no se alarma por seguidilla sin ganar del América

Ante la derrota ante Necaxa que fue sorpresiva y ahora el empate ante León, Jardine lo toma con mesura y cree que es parte del deporte y de los altibajos.

“Sabemos que vamos a tener altos y bajos, podríamos tener más puntos, pero así es el fútbol. Debemos asimilar este empate, pensar qué podríamos haber hecho mejor, ahora debemos poner el foco en lo que sigue”, sentenció el entrenador del club.

¿Qué viene para América y León en el torneo Clausura 2025 de la liga MX?

En la octava jornada, las Águilas visitarán a Pumas UNAM el próximo sábado en Ciudad Universitaria, en tanto que León, recibirá a Tigres en duelo de la fecha 8.