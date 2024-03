¿Preocupa en América la baja de Diego Valdés? Esto confesó André Jardine

El América partió rumbo a Los Ángeles, California, en donde estará disputando un partido amistoso ante Cruz Azul para aprovechar la Fecha FIFA. El estratega americanista, André Jardine, habló sobre la baja del chileno, Diego Valdés.

“Creo que no va a ser nada muy serio, creo que una semana trabajando y la próxima semana me imagino que va a empezar a trabajar normal, así que no nos preocupa”, expresó el DT azulcrema.

El calendario del América en la Fecha FIFA

Por otra parte, Jardine se refirió a la importancia de mantener la actividad en este parón de Fecha FIFA y enfrentar a clubes del calibre de la Máquina de Cruz Azul.

“Siempre desde que llegue aquí el America se que tiene muchos seleccionados, entonces hay oportunidades para los jóvenes, entrenar con el primer equipo, y queremos que sumen minutos”, dijo el estratega de las águilas.

Otro de los que viajó con el equipo a Estados Unidos fue Álvaro Fidalgo, quien también se animó a hablar sobre la lesión de su compañero, Diego Valdés.

“Vamos a Estados Unidos para jugar y seguir con ritmo, sabemos que Diego Valdés es de los mejores de La liga, sabemos y estamos seguros de que se recuperara y lo tendremos pronto con nosotros, seguro no es tan grave, así que nosotros entendemos que se va a recuperar muy bien”, comentó el jugador azulcrema.

América sueña con el bicampeonato

América sueña con todos los títulos este semestre y el bicampeonato luego de superar la serie en Concachampions ante Chivas y mantenerse en la parte alta de la tabla general del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

El cuadro de las águilas también esperan cerrar lo más pronto la renovación de Henry Martín. El delantero azulcrema podría ser titular hoy con la Selección Azteca, y espera que se le haga un ajuste en su contrato con los azulcremas para seguir ligado a la institución muchos años más.

América enfrentará a Cruz Azul este sábado en Los Ángeles, California. En cuanto a la liga local, si siguiente encuentro será en casa ante Atlético San Luis el próximo sábado 30 de marzo.

