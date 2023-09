André Jardine manda indirecta para el ‘Tano’ Ortíz

Para el América, la primera parte del Apertura 2023 ha constado de altibajos que se han convertido en críticas desde todo su entorno. Éstas han tenido, en el director técnico del equipo, André Jardine, a su principal objetivo.

Hace unos días, el mediocampista paraguayo de las Águilas, Richard Sánchez, reveló que todavía no se han adaptado al sistema del estratega brasileño, declaración a la que éste último ya hizo referencia.

“Es muy normal. América optó por un cambio de entrenador y muchas cosas cambian: la manera en que entrenas, la forma en que cada entrenador percibe el futbol. Es una adaptación de ambos lados, estoy intentando ser inteligente en este punto y aprovechar las cosas buenas que aquí había”, explicó.

El mensaje de André Jardine al ‘Tano’ Ortíz

Como parte del mismo discurso, el timonel hizo un comentario con directa alusión a la gestión de quien ocupó el banquillo azulcrema antes que él: Fernando ‘Tano’ Ortíz.

“Si América cambió, es porque quería cambiar algunas cosas, viene de tres torneos donde, en momentos decisivos, faltó algo y el cambio fue para buscar variantes. Cuando propones una forma distinta de jugar, a veces te sale a la perfección y no siempre las cosas van a salir a la perfección. Es momento de hacer algunas variantes porque América tiene que avanzar y llegar a Liguilla sin depender de uno u otro jugador. Pido un poco de paciencia”, complementó.

Hubo, sin embargo, un punto en el que el otrora entrenador de la Selección de Brasil Sub-23 no se alejó de lo comentado hace un semestre por el ‘Tano'. El argentino aseguró que el duelo frente a Cruz Azul no se percibe como un clásico en Coapa y Jardine se limitó a insinuar que todavía no lo sabe.

“Voy a descubrirlo mañana. Estos partidos especiales, los Clásicos, cuando los juegas, sientes de verdad la rivalidad que tiene la gente, el ambiente del estadio. Los Clásicos realmente son distintos y lo voy a sentir. Nos preparamos para jugar un partido especial, con el Azteca lleno, con la afición dividida. Vengo, en Brasil, de jugar Clásicos importantes como el Grenal (Gremio vs Internacional) que separa la ciudad, son partidos que me gustan y a los jugadores les gustan”, finalizó.

