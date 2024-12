“Hablaron muchas mierd...”: André Jardine tras avanzar a la final

Haber conseguido su boleto a la final de la Liga BBVA MX, tras imponerse al Cruz Azul en una apretada semifinal de vuelta celebrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, le dio al director técnico del América, André Jardine, el impulso para descargar todo lo que había guardado a lo largo de un semestre repleto de inconsistencia.

“Sabíamos que éramos capaces de colocar la versión del América bicampeón, a mucha gente se le olvida, pero adentro sabemos de lo que somos capaces y que sería una noche nuestra. Hablaron muchas mierdas, pero aguantamos calladitos. Me siento muy feliz y, al mismo tiempo, disfrutamos de una linda victoria y ahora a pensar a Monterrey”, dijo en conferencia.

Resumen: Cruz Azul 3-4 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

Te puede interesar: El mensaje de Martín Anselmi tras la eliminación de Cruz Azul en semifinales

América buscará el tricampeonato contra Monterrey

El estratega brasileño manifestó su alegría por presentarse en otra disputa por el campeonato y recordó algunos de los factores que le impidieron a la plantilla que comanda estar completa y en condiciones óptimas durante la mayor parte del torneo.

“Es un gusto especial llegar a otra final. Es imposible alejarse de las críticas, somos el bicampeón vigente y todo el tiempo hay críticas infundadas. Llegamos a tener jugadores no disponibles, no tener más el Azteca que nos hace falta, no tener pretemporada. No nos lamentamos, así es el torneo mexicano, hay poco tiempo para prepararse para lo que viene”, analizó.

Jardine recalcó su sentir por estar al frente de un club que peleará por ser el primer tricampeón de los torneos cortos, con un plantel que ha encontrado la manera de reinventarse.

“Dirigir a América es el desafío más grande que tengo, tengo muchos jugadores de jerarquía. Yo intento valorar el elenco que tenemos, algunas veces prefiero a unos y a otros. Así me gusta ganar con todos los jugadores que se sientan importantes, como Richard Sánchez, en algún momento iba a ser importante nuevamente. Planeamos un partido de más contragolpes, Cruz Azul estaba muy concentrado en defender su plan de juego”, expuso.

Te puede interesar: ¡Da la cara! Luis Romo le manda mensaje a la afición de Cruz Azul tras caer ante América

América no jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes la Gran Final

Con respecto a la sede de la final de ida, el timonel azulcrema concluyó: “No tenemos casa, nos gusta jugar aquí, pero no nos sentimos en casa. Nuestra casa es el Azteca; cuando fuimos a Puebla, nos sentimos muy bien, dio una respuesta impresionante. Sabía que la final sería en Puebla, sin planearlo y se concreta. Será una noche mágica, con un estadio lleno, no es exactamente nuestro estadio, pero nos sentimos en casa y ojalá juegue a nuestro favor”.