Jardine envía mensaje a la afición tras finalizar el torneo

Luego de retomar la senda de la victoria a costa del Mazatlán FC en la última jornada del Clausura 2025, André Jardine, director técnico del Club América, expresó satisfacción con el desempeño de su equipo a lo largo del Clausura 2025, con especial énfasis en el cumplimiento de objetivos, la recuperación de jugadores clave y la preparación para la Liguilla.

“De entrada, agradecer a la gente, cerramos el primer objetivo, analizamos de forma, analizas los números, creo que estuvimos a la altura de los objetivos que colocamos, queríamos acabar primeros, pero me parece un buen torneo en general, defensivos muy bien y ofensivos nos pusimos entre los primeros”, inició.

Se le abrió el arco al América

Además, le dio un alto valor la contundencia ante el arco mostrada frente a los cañoneros, contrario a lo que sucedió los pasados cinco cotejos, en los que únicamente fueron capaces de marcar un tanto.

“Hoy era importante vencer, de forma contundente, cometiendo pocos errores, vimos a nuestro equipo similar a la versión de la Liguilla. Es un torneo bueno, en forma general… no por nada viene un bajón a nivel de resultados, porque no jugamos mal, no fuimos contundentes”, expuso.

Las malas noticias para el América

Con respecto a las lesiones del guardameta Luis Ángel Malagón y del defensor Sebastián Cáceres, sufridas a lo largo del juego y por la que debieron abandonar la cancha, el estratega brasileño minimizó el drama; sin embargo, sí reveló que tiene otra baja en su plantilla, al menos, en el corto plazo: Jonathan Dos Santos.

“En fin, los dos salieron por no arriesgar a nadie, (en el caso de Mala) es un esguince de tobillo, no me preocupa, y Cáceres por cansancio… Jona es una reincidencia, una lesión en la rodilla colateral, requiere cuidados”, detalló, para finalizar su última conferencia de prensa de la fase regular y con miras a disputar los cuartos de final de la Liga BBVA MX.

