André Jardine culpó al arbitraje por la derrota ante Tigres

Finalizado el partido entre los Tigres y el América, correspondiente a la Jornada 3 y que culminó con el triunfo de los felinos, el director técnico de las águilas, André Jardine, hizo un fuerte reclamo al árbitro del encuentro y, cuando se le preguntaron los motivos, aseguró que no se fue conforme con el trabajo del colegiado en San Nicolás de los Garza.

“No me gusta mucho hablar de arbitraje; sobre todo, cuando pierdes, porque sonarían a excusas, pero (el arbitraje) no me gustó, lo demostré en el juego, el criterio no fue el mismo y la falta no es falta y acaba por definir el partido, es sólo un ejemplo que durante el partido en pequeños lances no fue el mismo criterio”, explicó.

Jardine no dejó de lado el mal actuar de su equipo

El timonel brasileño también tuvo espacio para la autocrítica y compartió un breve análisis de lo que sucedió en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

“Fue un juego donde hicimos buen primer tiempo, saliendo al frente con control y generando ocasiones importantes que, con más calma de finalizar o decisiones de definición de pase, estaríamos al frente. Tigres, con los delanteros que tiene, el segundo tiempo, acaban tomando la iniciativa de juego, no pudimos controlar la pelota, el gol fue muy particular, te deja un mal sabor, porque era para salir, por lo menos, con un punto y perder de esta forma molesta un poco”, declaró.

Jardine no quiere otra baja más en América

El entrenador bicampeón de la Liga BBVA MX fue cuestionado en torno a la posible salida del defensor uruguayo, Sebastián Cáceres, y su respuesta dejó ver que no se descartan bajas considerables en el presente mercado, si llega una propuesta conveniente para ambas partes.

“No sé (de Cáceres), es un tema que me sorprende. Imagino que el nivel de los jugadores que tenemos, imagino, que al cierre de la ventana de transferencias, puede esperarse algo así. Estaremos preparados y no es cualquier oferta que tirará un jugador del América y ahí va a cambiar con reemplazar cualquier salida”, sentenció.

