El mensaje de Andre Jardine que decepciona a la afición del América

América se mantiene como uno de los equipos favoritos para coronarse tanto en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX como en la presente edición de la CONCACAF Champions Cup, así lo establecen las casas de apuestas; sin embargo, Andre Jardine fue contundente al hablar al respecto en la parte final de campaña.

En su más reciente partido, América visitó a Santos en un duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y, tras el empate a un gol, fue cuando Andre Jardine realizó sus declaraciones donde, entre otras cosas, estableció que es un torneo más difícil que el anterior.

Las declaraciones de Andre Jardine sobre la posición del Club América de cara a la final de la temporada

“El tema del favoritismo no lo pienso ni un segundo, veo rivales importantes en el torneo, cada vez más fuerte, este torneo va a ser más difícil que el anterior con el crecimiento de equipos como Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, Chivas puede crecer, hay 5 o 6 equipos que van a pelear, va a ser una liguilla complicada, no habrá un partido fácil, para mí no hay favoritos, en CONCACAF igual, todos tienen nivel para ganar”, fue lo declarado por Andre Jardine en el partido más reciente de Las Águilas.

Los próximos partidos del Club América en la temporada

América vs New England Revolution | martes 9 de abril | 20:36 horas

América vs Toluca | sábado 13 de abril | 19:00 horas

Pumas vs América | sábado 20 de abril | 21:00 horas

Puebla vs América | viernes 26 de abril | 19:00 horas

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de la República Mexicana

En caso de confirmar su clasificación a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, el conjunto dirigido por Andre Jardine se medirá al ganador de la serie entre Pachuca y Herediano; por parte, en caso de quedar dentro de los dos primeros puestos en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, su rival en los cuartos de final saldrá del Play-In.

