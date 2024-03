André Jardine pide más efectividad a sus jugadores tras golear 5-1 al Atlas

Las Águilas del América siguen demostrando el gran nivel en el que se encuentran y golearon 5-1 a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco; sin embargo, a pesar del contundente triunfo, el director técnico del América, André Jardine mencionó que a su equipo le faltó todavía ser más efectivo.

“Victoria importante, aquí siempre es una cancha difícil, para mí, Atlas viene jugando bien, el marcador marca lo que es el juego por la expulsión, bien, de nuestra parte seguimos enfocados, los partido que terminan por más goles pasan por un rival con más riesgos, hay partidos donde la pelota entra y otros no, es normal, somos un equipo que en partidos así debemos ser más efectivos, pero los partidos más duros, esos con los que tenemos que mantenernos atentos, tener una defensiva sólida, con menos chances esperamos hace más goles”, mencionó el estratega brasileño en conferencia de prensa.

Por otro lado además de destacar a la ofensiva de su poderoso ataque también el entrenador azulcrema mencionó que pondrán suma atención en el sector defensivo luego de irse abajo en el marcador en los primeros minutos del encuentro de esta Jornada 10.

“El gol en contra no nos movió en nada, es una pelota parada, tienes que estar mentalmente listo para que las circunstancias del juego, son circunstanciales, en otros momentos las circunstancias son a favor, tienes que controlar el juego, vi al equipo muy bien antes del gol teníamos chances de ir al frente, perdimos goles importantes, no nos apagamos mentalmente, el penalti fallado no es malo, Henry es fuerte mentalmente, es un argumento más para para él, hay que ver que el equipo, que está muy fuerte”, puntualizó Jardine.

Con este resultado las Águilas del América llegan a 21 unidades y permanecen en el tercer sitio general, mientras que los tapatíos están en el fondo de la tabla en el lugar 15 con sólo 9 puntos luego de de 10 partidos.

