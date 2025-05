André Jardine predijo Final de Liga MX ¡Ni el Brujo Mayor tenía ese tino!

El entrenador Antonio Mohamed hizo una revelación previo a la Final de ida del Clausura 2025 de la Liga MX, en la que se enfrentan América ante Toluca, relacionada a una predicción de su contrincante.

Resulta que semanas atrás, cuando se enfrentaron estos equipos, el timonel del equipo tricampeón, André Jardine le dejó un mensajito al ‘Turco’ Mohamed, que el día de hoy se está cumpliendo.

Mexsport Antonio Mohamed head coach during the Toluca team media day prior the great final against America team of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Instalaciones de la Federation Mexicana de Futbol (FMF) on May 21, 2025 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.

Mohamed revela que Jardine vaticinó Final de América ante Toluca

Horas antes de la gran final, Mohamed informó que el brasileño Jardine adelantaba que estos equipos jugarían la Final.

“Cuando me despedí con André, él me dijo, no se lo dije yo, él me dijo a mí, nos vamos a ver en la final acá. Así que le dije, bueno, ojalá. Y bueno, se cumplió”, comentó el ‘Turco’ Mohamed a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Esa revelación desató los comentarios, pues la afición lo tomó a broma, pidiendo que Jardine apueste, que tiene habilidades para predecir, entre otras cosas.

Lo que es una realidad, es que Jardine tres veces campeón, ya le veía a su equipo madera para llegar a la Final y al Toluca y al final no se equivocó pues se medirán en la serie para encontrar a un campeón.

Mexsport Andre Soares Jardine head coach during the America team media day prior the great final against Toluca team of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Hotel Royal Pedregal on May 21, 2025 in Mexico City, Mexico.

Mohamed, tiene bien estudiado al América de Jardine

“Así que nosotros venimos viéndolo, nos venimos preparando para volver a enfrentarnos. Yo al plantel ese día en el vestuario del vestidor le dije que tenemos que aprender, que estaban, lo dije en la conferencia también, que estaban arriba de un escalón nuestro, o dos en ese momento, pero nosotros aparte de ese momento, hasta hoy hicimos una gran temporada, entrenamos dos superlíderes, hicimos dos series muy buenas con Monterrey y con Tigres”.

TV Azteca transmitirá la Final de ida y vuelta de la Liga MX, América vs Toluca

La Final de ida y vuelta entre los equipos América en contra de Toluca, las podrás ver N VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentario y narración del mejor equipo.

Final ida Clausura 2025 Liga MX América vs Toluca: Jueves 7:50 PM

Final vuelta Clausura 2025 Liga MX Toluca vs América: Domingo 6:50 PM