André Jardine busca afianzar el momento del América

El club América sueña con el bicampeonato y el título de la Concachampions. El conjunto de André Jardine sabe que los Tuzos serán un dolor de cabeza en el duelo de vuelta por la copa de la Concacaf y deberán demostrar en el campo que son superiores.

“Dos lideratos consecutivos sabemos lo difícil que es en este país, en esta liga, los números que logramos siempre es un punto que nos llena de orgullo mucho, pero aquí tienes que confirmar en la Liguilla y en la concachampions”, comentó el DT brasileño.

Jafet Moz/Jafet Moz Salvador Reyes celebrates his goal 1-2 of America during the 17th round match between Puebla and America as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA MX at Cuauhtemoc Stadium on April 26, 2024 in Puebla, Mexico.

Te puede interesar: Así está el historial del Clásico Regio en Liguilla

El estratega brasileño analizó el cruce con Pachuca

Por otro lado, André Jardine se refirió a una posible ventaja que pudiera tener su equipo en el aspecto físico.

“América no llega con ninguna ventaja contra Pachuca. Es un partido equilibradísimo y debemos trabajar mucho para ganar. Mi primera liguilla en México nos topamos con Pachuca que hizo una gran campaña. El gol de visitante puede ser favorable para ellos como para nosotros”, sentenció el estratega del América.

Pachuca explota contra la Liga BBVA MX

Guillermo Almada se mostró enfurecido en conferencia de prensa previo al duelo ante las aguilas debido a que tendrán que jugar 2 partidos en menos de 48hrs.

“Esto indigna. Somos el hazmerreír en el futbol, esto no pasa en ninguna parte del mundo, solo en México. Situaciones como estas son lamentables, están poniendo en riesgo la salud de los futbolistas que son seres humanos, lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca en una cancha. Pumas no fue el que nos obligó a jugar el jueves, ellos querían apoyarnos, fue alguien más quien no quiso, investiguen ustedes a ver quien puso el obstáculo y la piedra en el camino no llegó a un acuerdo”, expresó Guillermo Almada.

Las águilas del América viene de ser elegido el mejor equipo de la temporada por las 75 unidades que sumaron entre el Apertura 2023 y el torneo Clausura 2024.

Te puede interesar: Uriel Antuna pasó a quedar en la historia grande del Cruz Azul