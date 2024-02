Jardine revela cómo se tomaron las críticas en América

El triunfo que el América obtuvo —de último minuto— contra León, por la Jornada 6 de la Liga BBVA MX, fue percibido por muchos como una bocanada de aire fresco, después de la derrota sufrida, a media semana, frente al Real Estelí de Nicaragua.

El director técnico de las águilas, André Jardine, habló sobre lo que representó conseguir un resultado favorable en la cancha del Nou Camp.

Te puede interesar: Pumas vence a Puebla y se mantiene invicto en Ciudad Universitaria

Botanita Pambolera: Mazatlán vs Atlas | Mary Carmen Lara

André Jardine asegura que al América le gusta la presión

"No sé si se liberó presión, pero trabajamos con la presión, nos gusta la presión, nos presionamos para todos los partidos, estamos al cien por ciento, muy enfocados, pero es futbol y, a veces, tu pelota no entra, produces seis chances y no la metes y, si en ese mismo partido, fallas un par de veces y el rival encuentra un gol, vas a perder”, dijo.

El análisis del estratega hizo referencia a las críticas de las que sus comandados fueron objeto tras hilvanar una racha de tres partidos sin ganar. Para ser más preciso, ejemplificar su teoría y desestimar la crisis que algunos vislumbraban, el brasileño se centró en lo que sucedió sobre territorio nicaragüense, por la Copa de Campeones de la CONCACAF.

“Para mí, fue lo que pasó a mitad de semana, que tampoco jugamos mal, pero fuimos desatentos en defensa y desatentos en ataque; al final, en las dos áreas, es lo que termina marcando la diferencia: una anotación. Pero seguimos buscando mejorar, a cada detalle estamos atentos y, este miércoles (en la vuelta de la llave ante el Real Estelí), esperemos tener la mejor versión posible para este momento, el grupo está muy confiado”, expuso.

El debut de Javairo Dilrosun

A su vez, el timonel emplumado dio a conocer las impresiones que le dejó el debut del refuerzo, Javairo Dilrosun, con la camiseta del América, así como otros dividendos que sacó de la participación de otros elementos.

“Los cambios fueron muy buenos, Jonathan Rodríguez entró muy bien; Javairo, también, Ramón (Juárez) entra muy bien, es muy importante tener cambios que entren y te marquen la diferencia en partidos como éste, que están muy ajustados. Un cambio puede hacer toda la diferencia. Me gustó bastante la forma en que jugamos y que controlamos la mayor parte del tiempo; es imposible anular completamente un rival como éste, sabíamos que iba a tener sus chances y, en momentos capitales, (Luis) Malagón fue importante”, concluyó.

Te puede interesar: Ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2024: Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers por TV Azteca