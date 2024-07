¡ÚLTIMA HORA! André Jardine da a conocer la gravedad de la lesión de Alejandro Zendejas

No todo fueron buenas noticias para las Águilas del América después de sumar su primera victoria del Apertura 2024 y conseguir dos goles en la victoria de los azulcremas frente a los Gallos Blancos del Querétaro. Durante el partido, Alejandro Zendejas quien fue titular y participó en las primeras dos anotaciones del conjunto azulcrema salió del terreno de juego en la segunda parte por una lesión.

Por los gestos del mismo futbolista y la acción en la que se dio la lesión, parecía algo de gravedad; sin embargo, el director técnico André Jardine aclaró el tema postpartido y explicó que esperan en el seno americanista que no sea tan grave como se podía apreciar en primera instancia.

“No preocupa golpe en tendón de Aquiles , salió porque podría ser peligroso y no arriesgó. Nada grave”, puntualizó el técnico brasileño.

Jardine habla del primer triunfo del América

Por otro lado André Jardine habló sobre el primer triunfo del equipo en el que incluso se tuvo la oportunidad de debutar a algunos jugadores y ver de titular por primera vez a su refuerzo Erick Sánchez.

“Feliz de debutar algunos. La regla de menores intenten dar lo máximo. Ver si vamos consiguiendo esto, nos adaptamos pases profundos salen más fuerte, velocidad sin perder precisión, seguro que la afición va a llenar y cuando más juguemos mejores en adaptación. Una pena porque me gustaría detener 30 días, podríamos tener fondo grande y de las formas físicas que me gustan, no buscar tipo de excusa. Ya se vio Erick Sánchez más adaptado, los jóvenes diferente entrenar con nosotros, momento de dar minutos a otros, la fórmula está, después si buscar una forma más sólida”, finalizó Jardine.

