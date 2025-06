André Jardine revela quién es su contacto más famoso de WhatsApp y sorprende a todos

En los últimos meses el entrenador de moda en el futbol mexicano es André Jardine , quien dirige actualmente al América y logró ser el primer tricampeón en los torneos cortos de la Liga MX, pero recientemente en una entrevista para el canal oficial de las Águilas fue cuestionado sobre su contacto más famosos en WhatsApp.

El brasileño sorprendió a todos con su respuesta, pues se esperaba que fuera algún futbolista o entrenador, pero aseguro que su contacto más famoso es el piloto mexicano Sergio Pérez, un fiel fanático azulcrema y que cada que puede está en los partidos de los Millonetas.

Checo Pérez tiene una gran relación con el América

El timonel brasileño en un principio no sabía si le hablaban de algún famoso o alguien cercano, pero cuando logró comprender no dudó en ningún momento en mencionar al ex volante de Red Bull.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con el futuro de Sergio Pérez, pues se tiene pensado que llegará a Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1 para el 2026, pero hasta se ha rumorado que mínimo hay cuatro equipos interesados en el tapatío y él mismo ha dicho que se tomará su tiempo para decidir lo que le conviene.

En la misma entrevista, Jardine reconoció que tiene un sueño por cumplir y ese es poder disputar un Mundial de Clubes con el América y esta seguro que sí pasará, pues confía en sus futbolistas y sabe que cada vez se harán más fuertes.

América va por título y refuerzos

También destacó que no le gusta estar prometiendo título, pero sí puede prometer hacer todo lo posible para que puedan cosechar este semestre un campeonato más, destacando que se podrían llevar hasta cuatro títulos si bien les va.

Las refuerzos siguen sin llegar a Coapa y solamente Alexis Gutiérrez es la única alta, pero la afición espera que la directiva pueda sumar más futbolistas para que el equipo luzca peligroso en los diferentes compromisos que se le avecinan.