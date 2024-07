Jardine EXPLOTA contra el arbitraje tras la derrota del América ante Tigres

El América ha arrancado el campeonato con dos derrotas en tres partidos, algo que pocos hubieran imaginado al iniciar el certamen.

Tras la caída ante los Tigres en el Volcán Universitario, el director técnico azulcrema André Jardine, aseguró que el arbitraje de Fernando Guerrero influyó en el resultado adverso de su equipo.

“Molesta perder de esa forma. No me gustó el arbitraje porque el criterio no era el mismo. En la falta, que no es falta, acaba definiendo el partido. Es un ejemplo de que lo que pasó no fue lo mismo para ambos lados”, destacó.

No obstante, el estratega brasileño reconoció que la falta de contundencia en el primer tiempo de sus pupilos, terminaron desencadenando la oportunidad para que el club universitario venciera al América por primera vez en los últimos cinco años, gracias a un golazo de Marcelo Flores en una jugada de táctica fija, que llegó tras una falta que en opinión del técnico bicampeón del balompié azteca, no debió ser sancionada.

“Hicimos un buen primer tiempo, generando varias ocasiones importantes. Si tomáramos mayor tranquilidad para definir, hubiéramos marcado en una cancha que es difícil con los jugadores que tienen de jerarquía... El segundo tiempo se equilibró todo porque tuvimos pelota controlada y lamentamos el gol que nos deja un mal sabor de boca y molesta perder”, expresó.

Mexsport Fidalgo lamentándose después de fallar una jugada clara de gol

¿Cuándo es el próximo partido del América?

El sábado a las 9 PM, el América tiene una cita crucial en la frontera, visitando a los Bravos de Juárez, en un duelo que necesita ganar, para irse con cierta tranquilidad a la pausa ocasionada por la Leagues Cup, que se disputará en Estados Unidos.