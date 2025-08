André Jardine fija plazo para ser juzgado como DT del América

Debido a los resultados que, en los meses más recientes, el América ha cosechado, un importante sector de la afición ha comenzado a manifestar su malestar; sin embargo, desde el interior, intentan ejercer la autocrítica, sin enfocarse demasiado en la percepción de afuera.

“Es normal por la grandeza del club y lo que hicimos. Aumentan las expectativas, lo sabemos y no nos escondemos, queremos estar a la altura. Intento no conectarme con las críticas, me gusta estar fresco conmigo mismo para tomar las mejores decisiones posibles sabiendo que no siempre voy a acertar aunque el saldo es positivo”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: Llegó como figura, hoy su precio está en caída y perjudica a Chivas

Resumen del partido: Necaxa 1-1 América | Jornada 3 | Apertura 2025

Jardine quiere que lo evalúen a final de semestre

El entrenador brasileño solicitó que no se emita un juicio severo en torno a su figura —por lo realizado en la Leagues Cup—, sino hasta que todo esté dicho en el semestre que corre.

“Tengo tranquilidad, las evaluaciones se hacen al final de un periodo, siempre, al término del torneo, es momento para evaluar, si a cada partido queremos hacerlo, vas a quedar loco, porque no puede ser así. Yo aprendí que, en el futbol, hay que dar tiempo para llegar a conclusiones de si lo haces bien o mal, las turbulencias son parte y al final miras para atrás y tienes que ser frío, duro con el análisis”, comentó.

¿Cómo lo han tomado desde las entrañas de la entidad emplumada?

El timonel tricampeón del futbol mexicano explicó: “Nosotros somos duros, queremos perfección o acercarnos a esto. En el último partido, coincidiría con críticas, porque fuimos un equipo errático y es algo que nos molesta bastante. No comparto que nos faltó contundencia, el último partido nos faltó más que esto, la actuación no nos gustó, pero así es el futbol, hay que corregir y en el siguiente partido presentar una versión más consistente”.

Y con respecto al deseo de mantenerse en el equipo más laureado del balompié mexicano, concluyó: “De mi parte creo que sí, tenemos una relación cercana y buena. La directiva en momentos malos nos apoya y nos da fuerza. Siento muy buenas sensaciones, creo que seguiremos fuertes”.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas anuncia la baja de una de sus estrellas para el Apertura 2025