André Jardine le quita presión a sus jugadores de cara al Clásico vs Pumas

El partido entre el América y el León, correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2025 y disputado de forma adelantada, terminó con un empate a un gol por bando, que dejó sensaciones amargas en el director técnico de las águilas, Andre Jardine.

“Un poco frustrante el empate, hicimos un buen primer tiempo, estuvimos cerca del 2-0 más que el 1-1, el empate cae en una jugada que sabíamos que era una fortaleza de León, hay que marcar bien, es un rival que te cobra muy caro cada gol, se planta bien en defensa, el contragolpe muy fuerte. Si tienes chances, debes meterlas, pecamos por contundencia, un error defensivo que nos cuesta el resultado. El camino es largo, debemos ajustar el equipo, encontrar el mejor nivel, (estamos) a tiempo para esto, la competición no es como empieza, sino como termina”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: ¡PREVIA CALIENTE! Futbolista de Tigres manda mensaje a James Rodríguez

Resumen: Tigres 2-1 Cruz Azul | Jornada 7 del Clausura 2025

América busca repuntar de forma urgente

Luego de encuentros consecutivos sin ganar en casa (derrota contra el Necaxa e igualada frente a los ‘panzas verdes'), el conjunto azulcrema visitará a los Pumas, por la octava fecha del campeonato. El estratega brasileño reveló como impacta lo sucedido recientemente en la preparación para el ‘clásico capitalino’ que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.

“El torneo tiene altos y bajos, eso va a pasar con todos los equipos, no es nada extraño, la campaña es buena, podríamos tener más puntos, sí, bien, esta frustración fue lo que hablé con los jugadores, asimilar el empate hoy en la noche, pasaremos la noche pensando qué pudimos hacer mejor y ya mañana enfocados en el Clásico; en el Clásico, no hay favoritismo, es un partido cerrado, duro, de poca chance, con una mentalidad fuerte, concentración fuerte para competir al nivel, Pumas es un partido duro, hay que tratar de estar preparado para el partido”, comentó.

Jardine seguirá apostando por rotaciones en su XI

Con respecto a los constantes cambios en las alineaciones que presenta semana a semana y, recargado en el segundo puesto de la tabla que ocupa actualmente, el entrenador americanista adelantó qué se puede esperar para los próximos compromisos.

“Las rotaciones siguen por el cuidado de los jugadores, (Sebastián) Cáceres sintió la pierna cargada y, con el historial de lesiones, lo preservamos; lo de Richard (Sánchez) no, colocamos a Chiquito (Erick Sánchez) para cambiar algo. Sí, vamos a seguir viendo las rotaciones, es imposible ver a los mismos jugar, es una fórmula que no se va a ver; los que entran no tendrían ritmo. En la parte que importa, la final, tienes a varios sin confianza, unos con esfuerzo excesivo, es un tema de lógica, va a salir, no hay por qué no repetir la fórmula”, concluyó.

Te puede interesar: La decisión de Vicente Sánchez tras el triunfo de Cruz Azul frente a Santos