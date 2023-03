André Pierre Gignac ofrece sus servicios a un presi de la Kings League

El francés André Pierre Gignac y los creadores de contenido Juan Guarnizo y AriGameplays tuvieron un particular encuentro en lo que parece, una tienda de ropa, dónde el atacante regio reconoció a los streamers y se ofreció para jugar en el equipo del colombiano en la Kings League.

En un video en redes sociales se le escucha a Gignac decir: “A ver si no necesita un número 9 para su equipo en la Kings League”. Como es bien sabido, Guarnizo es presidente de Aniquiladores FC, en el proyecto de futbol 7.

El jugador francés se ofreció a Juan Guarnizo para fichar por Aniquiladores FC.



Gignac: “A ver si no necesita un número 9 para su equipo en la Kings League”



Gignac: "A ver si no necesita un número 9 para su equipo en la Kings League"

Juan: "En temporada es complicado, pero de vacaciones si siguen ¿por qué no?"

¿Qué necesita Aniquiladores FC para fichar al Bomboro Gignac?

Es complicado que el delantero galo pueda disponer de su juego en plena temporada con los Tigres, pero ofreció jugar con el equipo de Kings League cuando esté de vacaciones. “No puedo, en temporada así es complicado, pero de vacaciones si sigue, ¿por qué no?”, contestó Gignac a Arigamplays.

Uno de los proyectos de streamers más populares de los últimos tiempos, es sin duda la Kings League, liga creada por el exjugador de FC Barcelona y de la Furia Española, Gerard Piqué. Esta liga de futbol real ha sido blanco de elogios y una gran cantidad de espectadores gracias a su formato.

La gran final de la Kings League será en el estadio del FC Barcelona

En la jornada cuatro de la liga de reyes, Piqué reveló que el Nou Camp sería la sede de la gran final del torneo, la casa del FC Barcelona albergará la culminación de la popular competencia de streamers el próximo 26 de marzo.

Vive la Final Four de la Kings League InfoJobs en vivo desde el Spotify Camp Nou.



Entradas ya a la venta.

Figuras del deporte más bello del mundo han participado en las jornadas que semana a semana reventaron la redes sociales como: Ronaldinho, Javier Chicharito Hernández, Capdevilla, Iker Casillas y Kün Agüero, por mencionar algunos.

Clasificados a Playoffs de la Kings League

Ultimate Mostoles vs El Barrio

Saiyans FC vs Kunisport

Porcinos FC vs Aniquiladores FC

Los Troncos FC vs xBuyer Team