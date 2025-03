La figura de Tigres que podría perderse el Clásico Regio del Clausura 2025

El pasado lunes 24 de marzo del 2025, el conjunto de Tigres tuvo media day previo al Clásico Regio del Clausura 2025 y una de las figuras del equipo se podría perder el partido ante Rayados.

La figura de Tigres que se perdería el Clásico Regio

El futbolista de Tigres que se perdería el Clásico Regio sería André-Pierre Gignac. El delantero francés habló para los micrófonos de TV Azteca Deportes y reveló la complicación que ha tenido en su lesión.

Gignac sufrió de una lesión durante un entrenamiento del equipo en febrero, no terminó la práctica y se trasladó a un hospital para realizarse los estudios médicos y finalmente requirió intervención quirúrgica.

El delantero reveló en exclusiva con TV Azteca Deportes que los primeros 15 días tras su operación andaba muy bien, en sus entrenamientos y trabajo semana a semana se encontraba en buena forma. Situación por la que tuvo minutos en el partido ante Juárez pero se resintió de la lesión y confesó que no podía ni pisar caminando

“La verdad andaba muy bien a los 15 días después de la operación, era lo previsto. Entrené muy bien, me sentía muy bien, tenía mucha buena sensación en mis remates, en los centros que pudimos trabajar en ese momento. Y la verdad que en el partido de Juárez, cuando ingresé a la cancha, pues sentí unas molestias increíbles. No se porque vino ese día. No se que pasó. Yo aceleraba, frenaba, saltaba, me sentía muy bien y después de este partido contra Juárez yo no podía ni pisar caminando”.

Gignac reveló el estado actual de su lesión, explicó que es un proceso en el que va a tener que ir día tras día. Agregó que no cree que pueda estar pronto en el terreno de juego, descartando su participación en el Clásico Regio y confesó que esperar poder volver un poco antes de la Liguilla.

“La inflamación se pegó en el peritendon y ahorita mi tendón de alquiles es muy grueso por la inflamación. Es día tras día, paso a paso. Bajar la inflamación, no trabajar mucho con impacto. Estoy trabajando con mi preparador físico el tema bicicleta para el corazón y en la mañana hago terapia y movilización del tobillo y la verdad vamos bien. Inmediatamente no creo, pero espero estar un poco antes de la Liguilla. Del Clásico la verdad no se”.

Por último, confesó que se ha sacrificado mucho en su carrera pero a veces hay que decir las cosas y cuidar su salud física.

“Me he sacrificado mucho por mi carrera porque soy un ganador, soy competitivo, me encanta estar en la cancha, pero aveces hay que decir las cosas. No están al 100, cuidando mucho mi salud física, pensé que podía y de la nada te sale algo así. Así que, basta de sacrificarse. Quiero regresar al 100".