Andrés Borregales, el venezolano que sorprende a la NFL

El nombre del venezolano Andrés Borregales comienza a escucharse con fuerza en los pasillos de la NFL, y no es casualidad. El joven pateador de los New England Patriots, nacido en Caracas hace 22 años, fue elegido Jugador de Equipos Especiales de la Semana 12 de la AFC, un reconocimiento que confirma su llegada a la élite del futbol americano.

Su actuación ante los Cincinnati Bengals fue sobresaliente: convirtió cuatro goles de campo —de 41, 45, 19 y 52 yardas— además de dos puntos extra, sumando 14 puntos, más de la mitad de los que anotó New England en la victoria 26-20. Para un novato, es una tarjeta de presentación contundente.

El camino del venezolano que conquistó a los Patriots

La historia de Andrés Borregales es una mezcla de disciplina, paciencia y carácter. Reclutado en el pick 182 del Draft 2025, llegó a los Patriots sin el cartel mediático de otros prospectos, pero con una virtud que los entrenadores valoran: consistencia en momentos claves.

Durante la pretemporada, su precisión convenció al coach Mike Vrabel, que decidió apostar por él por encima del experimentado Parker Romo. Desde entonces, Borregales no ha dejado de responder.

El apellido Borregales ya tenía un peso en el futbol americano. Su hermano José Borregales brilló en los Miami Hurricanes y tuvo un paso por los Tampa Bay Buccaneers. Pero Andrés decidió construir su propio camino, y hoy está trazando una ruta que ningún venezolano había logrado en la NFL moderna.

Con este reconocimiento, se une a una lista corta de novatos de New England que han ganado el premio de Jugador de Equipos Especiales de la Semana, entre ellos Marcus Jones y Jake Bailey.

Un latino que inspira y rompe barreras en la NFL

El ascenso de Borregales tiene impacto más allá del deporte. En una NFL donde los latinos buscan más espacio, lo del venezolano es un mensaje poderoso: sí se puede competir al máximo nivel. Sus números, técnica y temple ya lo colocan como uno de los kickers más confiables entre los jugadores jóvenes.

Su rendimiento también ha despertado orgullo en la comunidad venezolana en Estados Unidos, que celebra cada avance del joven de Caracas. Y lo mejor para los Patriots es que esto apenas comienza: sus entrenadores creen que tiene techo alto y un futuro estable como pateador titular.

Con su histórico rendimiento, Andrés Borregales se consolida como una de las grandes sorpresas de la temporada 2025 y una nueva bandera latina en la NFL.