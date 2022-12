Andrés Guardado decidió a qué se dedicará tras retirarse

El histórico mediocampista de la Selección de Mexico, Andrés Guardado reveló sus planes una vez que deje el futbol profesional, aunque aclaró que aún tiene pila para jugar dos años más.

“Hoy en día me llama mucho la cancha, me gusta mucho la cancha, estoy estudiando el curso de entrenador y cada vez me gusta más, veo ya el futbol de una manera diferente , ya no como jugador”, comentó para AS.

Andrés Guardado revela detalles sobre su futuro en Europa

Guardado, agregó que ya observa los partidos de forma distinta, y en lugar de ver el espectáculo, ve el parado de los equipos, afirmó que una vez que termine su carrera buscará una oportunidad como entrenador.



Las 5 Copas del Mundo de Andrés Guardado

“El Principito” se convirtió en uno de los jugadores más efectivos y queridos en los últimos años en futbol de México, el mundial que recién llego a su fin en Qatar marcó un momento destacado en su carrera, pues se trata de su quinta justa, marca que muy pocos futbolistas en el mundo han logrado conseguir.

En Alemania 2006 integró de “sorpresa” la lista final que dio Ricardo Antonio La Volpe, quien lo llevó gracias a las actuaciones que tuvo con el Atlas y debutó en el partido de octavos de final ante Argentina.

Sudáfrica 2010 fue su segundo reto mundialista de la mano de Javier Aguirre, en Brasil 2014 se quedó muy cerca de llegar los cuartos de final, sin embargo Países Bajos eliminó a México de manera cardíaca y polémica, en 2018, Rusia fue el lugar de su cuarto mundial y el quinto llegó en Qatar 2022.



Historial de Guardado con la Selección Mexicana



Andrés Guardado vistió la camiseta de la Selección Mexicana en 181 ocasiones con 28 tantos en su cuenta personal, en el último proceso de cuatro años fue el capitán y líder máximo del equipo azteca.

