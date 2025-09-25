El top 5 de Andrés Guardado de los mejores mexicanos de la historia

Andrés Guardado, el icónico mediocampista mexicano y cinco veces mundialista, vive una nueva etapa tras colgar los botínes. Desde España, donde vive tras su retiro, el “Principito” participó en una charla con el periodista ibérico Josep Pedrerol, quien lo desafió a ubicarse en el top 5 de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Con humildad, pero sin esquivar el reto, Guardado ofreció su ranking, colocando a tres leyendas por encima y dejando un par de plazas abiertas.

Te puede interesar: Pumas da a conocer los precios de boletos para la visita de Chivas al Olímpico Universitario

En la cima, Guardado colocó a Hugo Sánchez, el “Pentapichichi” que marcó una era en el Real Madrid con su olfato goleador. En segundo lugar, Rafael Márquez, que brilló en el Barcelona y fue pilar de la Selección Mexicana y que actualmente forma parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo. La sorpresa llegó con el tercer puesto: Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador histórico del combinado nacional, superando a otros nombres de peso. “Y después yo me lo pelearía con Carlos Vela, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Salcido, Jorge Campos, Guillermo Ochoa... el cuarto o el quinto con ellos o el que se deje venir”, afirmó Guardado.

Puebla vs Chivas EN VIVO, Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Guarado, un histórico para el futbol mexicano

Con 38 años, el legado de Guardado es innegable. Sus 182 partidos con México son récord absoluto en la historia de la Selección. Hizo 28 goles con el cuadro azteca y participó en 13 encuentros mundialistas que lo colocan en la élite. A nivel de clubes, disputó 642 juegos, anotó 43 goles y dejó huella en ligas de España (Deportivo, Valencia, Betis), Países Bajos (PSV), Alemania (Bayer Leverkusen) y competencias como Champions y Europa League. Su palmarés incluye tres Copas Oro, una Copa del Rey con Betis y dos Eredivisies con PSV, donde se convirtió en ídolo.

¿En dónde colocas a Andrés Guardado en el ranking de mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos?

Te puede interesar: Grupo del Mundial Sub-20: México comparte el Grupo de la Muerte